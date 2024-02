Democrazia alimentare | ecco il tavolo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Riconoscere un diritto all’alimentazione, pensare al cibo come un bene comune di immenso valore, garantire un accesso universale e sicuro al cibo sano: questi sono solo alcuni degli obiettivi posti nel documento della Politicaurbana e metropolitana (Paum), già approvato dalla Giunta comunale lo scorso luglio e ieri anche dalla giunta metropolitana. A questo seguirà un bando, che verrà pubblicato online il 5 marzo, con l’obiettivo di costituire il ‘per la’, uno spazio volto al confronto tra Comune e Città metropolitana e i soggetti collettivi del settore: potranno infatti aderire all’avviso pubblico imprese, organizzazioni del terzo settore, associazioni in rappresentanza del mondo agricolo, ma anche imprese della ristorazione e referenti delle commissioni mensa. "L’idea è creare ...

