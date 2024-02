“A 54 anni ho perso il lavoro e mi è caduto il mondo addosso | sono separata | ora il futuro mi spaventa”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna di 54: "Tra qualche giorno terminerà la mia esperienza lavorativa in una grande azienda, nella quale ho cercato di dare tutta me stessa. Ci credevo, l'ho vissuta come un riscatto essendomida poco. Ora vogliono puntare su una figura giovane".

Lutto nel mondo del cinema e della tv: l’ attore stroncato a 49 anni . Terribile notizia per tutti gli amanti delle serie tv e non solo, a raccontare la vicenda ... (caffeinamagazine)

titolare in Promozione a 54 anni , Vincenzo Sabatini non smette di stupire. La notizia della sua ripartenza dai Colli Marittimi a gennaio, squadra che milita ... (sport.quotidiano)

Cade dal balcone, muore a 85 anni. L’uomo stava fumando in terrazza: Un tragico incidente è costato la vita, lunedì sera intorno alle 20.30, al commerciante in pensione, Walter Vittori di 85 anni. L’uomo è deceduto dopo ... Vittori avrebbe perso l’equilibrio dopo ...lanazione

"La satira non può essere frenata". Ballantini, quarant’anni di successi: Un traguardo che celebra anche a Firenze con un doppio evento: la mostra "Enigmi Esistenziali" (il vernissage domani alle 17,30 alla Brancacci Art Gallery) e "Lo spettacolo di Ballantini - Conseguenze ...lanazione

Meloni ironizza “Ho perso e non posso affogare i dispiaceri nell’alcol. I cittadini scelgano chi governa”: ROMA (ITALPRESS) – “So che da me ci si aspetta un intervento leggero e divertente, ma non ero leggera a 15 anni figuriamoci dopo 16 mesi a Palazzo Chigi. In più mi invitate nel giorno in cui perdo le ...padovanews