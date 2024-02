Zaporozhzhia | Mosca | Sventato attacco ucraino con l' uso di gas tossico | Kiev | Senza aiuti Usa la Russia può vincere

Ucraina: Mosca, 'sventato attacco chimico di Kiev a Zaporizhzhia': Kiev, 27 feb. (Adnkronos) - Tre ucraini sono stati arrestati nella regione di Zaporizhzhia per aver preparato un attacco terroristico utilizzando un agente di guerra chimica. Lo ha riferito il ...lagazzettadelmezzogiorno

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Senza gli aiuti Usa moriranno milioni di ucraini": Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Senza gli aiuti Usa moriranno milioni di ucraini'. LIVE ...tg24.sky

Ucraina, "Il fronte più caldo ora è in Donetsk". Zelensky dopo il G7, "Meloni è con noi ma in Italia troppi pro-Putin": "La vittoria dell'Ucraina dipende dall'Occidente - ha aggiunto il presidente. Auspico un vertice di pace in Svizzera in primavera" ...gazzettadelsud