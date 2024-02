WWE | Dopo la “rivolta” dei fan | Bayley viene inserita nel poster di Wrestlemania XL

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024)diverse lamentele online per il “nuovo”diXL, che escludevanonostante la vittoria nel Royal Rumble Match femminile. La WWE ha quindi “corretto il tiro”, mostrando un nuovo ed allargatocon protagoniste molte più star, compresa l’ex Damage CTRL, come potete vedere qui di seguito: Ricorderete come anche CM Punk,la conferenza stampa denominataKickoff, abbia chiesto a gran voce sui social una “maggiore rilevanza” nei confronti di, “snobbata” durante quell’evento ed anche successivamente, nonostante i grandi risultati di diversi segmenti e match con protagonista la sfidante di IYO Sky allo Showcase of Immortals. E’ proprio vero che i fan vincono sempre (forse).