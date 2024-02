Villa Literno | accoltella connazionale in una rissa | arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024). Un 32enne di origini indiane è stato fermato su ordine della Procura di Napoli Nord per ildi un(Caserta). L’uomo – già gravato da precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti, violazione alla normativa delle armi e dell’immigrazione – è gravemente indiziato di un’efferata aggressione nei confronti di un propriodi 30 anni. La vittima è stata gravemente colpita con un fendente alla schiena nel corso di una colluttazione, avvenuta per futili motivi e, pertanto, ricoverato presso la Clinica Pineta Grande in prognosi riservata. Solo grazie al tempestivo intervento dei sanitari intervenuti è riuscito a salvarsi. All’esito dell’attività investigativa avviata immediatamente, la ...