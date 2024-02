Todde parla da primo presidente donna della Sardegna | Maria uccisa dall' ex | l' allerta meteo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

(Di martedì 27 febbraio 2024) Buongiornoa redazione di Today.it. Ecco Start, ledaperla: è martedì 27 febbraio 2024.CHI HA VINTO LE ELEZIONI IN- Alessandra(M5s-Pd eliste) nuovoRegione. I dati riportati sul portaleRegione non...

Il tonfo di Truzzu a Cagliari si sente forte a Roma. Salvini è pronto a far pagare la sconfitta a Meloni: Ma nel tardo pomeriggio - negli stessi minuti in cui iniziava a delinearsi il sorpasso di Alessandra Todde - quell'impegno è sparito dall'agenda. Non parla Salvini e non parla Giorgia Meloni: ...huffingtonpost

Pd-M5S in Sardegna, scommessa vinta alle Regionali. Ora la sfida si sposta in Abruzzo: Todde invoca prudenza, mentre segue lo spoglio dalla casa di ... Ma alla conferenza stampa della vittoria parla senza leader al fianco, da sola. Così ha voluto impostare tutta la campagna elettorale, ...ilsecoloxix

Todde e Truzzu allo sprint: Caos nelle elezioni regionali in Sardegna, dove le operazioni di scrutinio dei voti per Paolo Truzzu (Fdi destra-centro), Luisa Todde (M5s, centrosinistra allargato) Renato Soru (indipendente sostenut ...italiaoggi