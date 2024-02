Todde | i sardi avrebbero votato anche un alieno pur di mandare a casa la destra E così è stato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Elezioni Regionali in Sardegna. A più di un giorno dall’inizio dello spoglio, quando mancano 22 sezioni di piccoli Comuni che verranno scrutinate dai tribunali, vince, salvo sorprese, Alessandracon circa 3 mila voti di vantaggio sul candidato del centro, Paolo Truzzu. Partiamo con ordine. L’esigua vittoria della candidata del centrosinistra è già una grande sorpresa. In Sardegna, dopo la divisione del centrosinistra con la candidatura autonoma di Renato Soru, si pensava ad una vittoria abbastanza facile del centro. Ma le elezioni nascondono sempre alcune incognite che spesso non si vogliono ascoltare. In tutto questo la prima grande sconfitta è Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha voluto imporre un suo amico come candidato presidente ma per farlo ha commesso vari grossolani errori. Per prima cosa ha ...