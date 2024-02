Serie B Nazionale. Alla Fabo manca ritmo. Spariti i contropiedi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non è la prima volta che laMontecatini incappa in due sconfitte interne consecutive: era successo anche la scorsa stagione e precisamente nell’ottobre 2022, quando la Pielle Livorno espugnò il PalaTerme 74-93 e due settimane più tardi la Gema Montecatini fece suo il derby formalmente giocato in casa dagli Herons. Situazione che si è ripetuta domenica scorsa, con il ko casalingo per 65-66 contro la Del Fes Avellino che ha fatto seguito allo scivolone nel turno infrasettimanale del 14 febbraio contro Piombino, ma quella di un anno e quattro mesi fa era unache si approcciavacadetteria da neopromossa equale qualche passaggio a vuoto era concesso. Stavolta è diverso. Dopo lo strepitoso girone di andata e la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia la dirigenza termale non si aspettava un ...