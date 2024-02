Serie A | Inter – Atalanta a San Siro | la vittoria nerazzurra quotata a 1 62

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) I pronostici per l’altro recupero della 21esima giornata diA vedono il Sassuolo affrontare il Napoli, con ladei partenopeia 1.83. La 27esima giornata diB vede protagonista il derby veneto Venezia – Cittadella : i bookies di StarCasinò Bet prevedono il successo dei leoni alati quotato a 1.83 Con il calcio di inizio delle 20.45 di mercoledì 28 febbraio si aprirà il recupero della 21esima giornata diA per, che si sfideranno a San. La capolista affronterà la compagine bergamasca con l’obiettivo di ottenere 3 punti fondamentali per avvicinarsi al titolo; la squadra ospite, invece, spera di raccogliere punti importanti per proseguire nella lotta per la zona Champions. Al momento, infatti, la ...