Sardegna | Boccia Pd | ‘da Soru scelta sbagliata | va costruita alternativa alla destra’

Roma, 27 feb (Adnkronos) - “Questo voto ci dice anche che il centro destra non è maggioranza assoluta. Che l' arroganza del potere non paga e che le promesse ... (liberoquotidiano)

Roma, 27 feb (Adnkronos) – ?Questo voto ci dice anche che il centro destra non è maggioranza assoluta. Che l? arroganza del potere non paga e che le promesse ... (calcioweb.eu)

Vittoria in Sardegna, Gentiloni posta l’isola. Calenda: “Terremo conto della lezione”. Camilla Soru: “Io eletta, papà no”: «Dalla Sardegna parte uno squillo di tromba che fa bene a tutta ... ed è un peccato che Renato Soru non lo abbia capito» ha dichiarato il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia. Sempre sui social ...laprovinciapavese.gelocal

Alessandra Todde vince le regionali in Sardegna, battuta d'arresto del centrodestra e di Giorgia Meloni: E' la prima governatrice donna in Sardegna, la prima presidente di regione del MoVimento ... Dal centrodestra per ora non ci sono reazioni ufficiali: bocce cucite e sorrisi di circostanza, ma è ...rtl

Effetto Sardegna sul campo progressista, Natale (Pd): “Con il M5s al tavolo da subito, le Amministrative un occasione”: Purtroppo anche il nuovo (quasi nuovo) segretario regionale del Pd è cascato nel “già fatto già detto” dei suoi predecessori liguri. Avevo sperato davvero che con il suo avvento… Leggi ...informazione