Salerno | indetta gara per affidamento biglietti aeroporto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un bando per capire bene l’organizzazione a poco tempo dal lancio ufficiale. L’diè in dirittura d’arrivo, e tutti si mobilitano per organizzare al meglio l’apertura e anche tutte le mansioni disposte al suo interno. In particolare, la GESAC, società che gestisce anche l’di Capodichino, oltre a quello di Pontecagnano, ha proceduto all’, tramitepubblica, della concessione di alcuni cespiti. Questi ultimi sono siti all’interno della zona land-side dello scalo, per l’esercizio di attività di biglietteria area multi-brand. Come riportato dal quotidiano “L’Ora”, consultabile online, lo scalo-Costa D’Amalfi aprirà le porte ai passeggeri ufficialmente a partire dal prossimo 1 Luglio 2024. I primi voli, invece, saranno ufficialmente ...