Russia | condannato l’attivista anti-guerra Orlov | 2 anni e mezzo in una colonia penale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mosca, 27 febbraio 2024 – Duedi reclusione per aver “screditato” l’esercito, schierandosi contro lain Ucraina, l'aggravante dell'odio verso i valori tradizionali: questa la sentenza imposta alrusso Oleg. Il 70enne è co-presidente di Memorial, associazione che si occupa dello studio delle violazioni dei diritti umani commesse durante glidell’Unione Sovietica, insignita del premio Nobel nel 2022. Il Tribunale di Mosca ha stabilito che il periodo di reclusione dovrà svolgersi in una, quindi in un’istituzione simile a quella in cui il dissidente Alexei Navalny è morto. ‘Lupo polare’, il remotissimo carcere IK-3 dove era rinchiuso Navalny Oleg, the 70-year-old human ...