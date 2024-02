Risultati Elezioni Regionali Sardegna 2024 | Una Vittoria Contesa che porta la prima donna a ricoprire la carica di presidente in Sardegna

(Di martedì 27 febbraio 2024) Leindelsi sono concluse con una sfida al fotofinish tra i principali candidati: Alessandra Todde del centrosinistra e Paolo Truzzu del centrodestra. Todde ha vinto con il 45,3% delle preferenze, seguita molto da vicino da Truzzu con il 45%??. Il voto ha mostrato unaprofondamente divisa, con uno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fair play della politica a Giusy Versace Di Maio alla Lega e al M5S: “Da incoscienti destabilizzare il governo” Putin arrivato alle 13 a Roma in veste ufficale Giuseppe Conte incontra Putin Kurz vince in Austria:delleSilvio Berlusconi: Un’Icona della ...

Lo scarto, alla fine, è stato minimo: circa 3mila voti in più che hanno permesso ad Alessandra Todde di diventare la prima donna presidente della Regione ... (lanotiziagiornale)

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu , ... (corriere)

Elezioni in Sardegna, siparietto di Schlein con Todde su "Fratelli d'Italia": Elly Schlein legge i dati sui Risultati elettorali in Sardegna ad Alessandra Todde e la abbraccia congratulandosi per la vittoria. "Allora 45,4%, mancano 31 sezioni, tu 328.108. Invece Truzzu 324.697 ...tg.la7

Alessandra Todde: «In Sardegna rotto il tetto di cristallo. Abbiamo risposto ai manganelli con le matite»: È felice, e non potrebbe essere altrimenti, Alessandra Todde dopo la vittoria alle Elezioni regionali. «Siete stati 16 ore ad attendere il testa a testa che è stato lungo e faticoso. Ma come tutte le ...ilmessaggero

Sardegna, vittoria in campo largo: Conte concorda: "Quando c'è un progetto serio, i Risultati che sembrano impossibili diventano ... correre in prima persona alle Elezioni europee di giugno. Il Centrosinistra, invece, è euforico: la ...famigliacristiana