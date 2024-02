Al contrario di paesi come la Svizzera in cui il Suicidio assistito è consentito anche quando la persona soffre di una malattia mentale e non solo quando la ... (ildifforme)

Sangiovanni , in un lungo post pubblicato sui social, ha raccontato il suo momento di difficoltà: «Non ho le energie fisiche e mentali in questo momento», ha ... (donnapop)

Malattie mentali: 9 milioni i cittadini che ne soffrono nel nostro Paese. Al via il progetto per ridisegnare i luoghi di cura: Nonostante questi numeri, vi è ancora un forte stigma sociale, che impedisce di parlare delle Malattie mentali come di vere e proprie patologie, rinunciando così non solo alla possibilità di ricevere ...adnkronos

Dalla malattia alla guarigione, Francesco Mariotti si racconta in un libro: un viaggio di otto anni alla scoperta di sé: Un viaggio lungo otto anni attraverso la fibromialgia, malattia definita cronica e incurabile ... libero dal dolore cronico e dai vecchi schemi mentali, più forte e guarito nell’anima. "Soffrire così ...forlitoday

Con queste Malattie croniche si può andare in pensione 11 anni prima: Chi ha una malattia cronica può anticipare l’accesso alla pensione fino a 11 anni (se donne, mentre per gli uomini il requisito anagrafico si riduce di 6 anni). Oggi per l’accesso alla pensione di ...money