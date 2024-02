La trasformazione della Russia in Stato canaglia è partita da lontano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladi Putin, autoproclamatosi nuovo zar di quello che sembrava il sepolto impero rosso d’Oriente, ha mostrato il suo volto più brutale. Le speranze di una convivenza pacifica con l’Occidente, dopo decenni di Guerra fredda ma di sostanziale stabilità, sono naufragate di colpo, sorprendendo anche molti cosiddetti esperti di analisi internazionale. È in atto uno scontro frontale di civiltà e di culture, si è detto, la democrazia occidentale contro una diversa visione del mondo. Ma l’unica soluzione possibile viene affidata oggi alle armi sempre più sofisticate e a un conflitto che è diventato ormai una guerra aperta tra i due antichi contendenti del potere mondiale. Gli Stati Uniti e lasono di nuovo nemici in una contrapposizione frontale. In mezzo, otto milioni di profughi ucraini, un intero paese deva, lo spettro di ...