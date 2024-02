Investito e ucciso da treno | sarebbe ospite comunità minori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un ragazzo è statoda unintorno alle 7.20 vicino alla stazione di Felizzano (Alessandria), secondo quanto riferisce la centrale del 118. Dalle prime informazioni fornite da Rfi, avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. Al sindaco di Felizzano, Luca Cerri, risulterebbe trattarsi di undellaperdel paese. "L'esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe - sottolinea il primo cittadino - che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo". Disagi e interruzioni si registrano per i treni della linea Torino-Genova.