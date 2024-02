Il Palio di Legnano al Parlamento Europeo di Strasburgo | una delegazione in trasferta per i 100 anni della Città

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Milano), 27 febbraio 2024 - Per due giorni in mostra nel cuore delle istituzioni comunitarie: ildi, dopo la puntata a New York nel 2002, in occasione del Colombus Day, torna a superare i confini italiani per conquistare una visibilità internazionale. In occasione del centenario diildiapre infatti le porte oggi e domani, 27 e 28 febbraio, a unapaliesca e ai suoi “gioielli”, quel patrimonio di costumi e oggetti di corredo che rende unica la sfilata storica dell’ultima domenica di maggio dal centro cittadino allo stadio Mari. L’esposizione, di carattere storico-culturale, sarà collocata nella Galleria “Emilio Colombo”, punto di passaggio degli ...

