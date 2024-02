Grande Fratello | ecco gli ascolti della trentanovesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda ladel, il game show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, l’opinionista scelta per questa edizione, il volto noto del palinsesto Cesara Buonamici. Per la postazione social, invece, Rebecca Staffelli. Il reality sta giungendo agli sgoccioli, dopo ormai sei mesi di ingressi, uscite e colpi di scena. Nella diretta di ieri, Beatrice Luzzi è stata eletta prima finalista dal pubblico, battendo al televoto gli altri candidati: Rosy Chin, Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese. Perla Vatiero e Greta Rossetti continuano ad essere due protagoniste indiscusse del gioco. Dopo l’uscita di Mirko Brunetti infatti, le due ex rivali hanno avuto modo di conoscersi e di stringere un legame. La Rossetti, intanto, suscita dei dubbi in Casa per il suo ...