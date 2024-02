Escalation di furti | i Carabinieri aumentano i controlli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdel Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Dal tardo pomeriggio di ieri e per l’intera notte, 6 pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano (una delle quali in borghese) hanno svolto servizi di perlustrazione principalmente nel centro abitato e nelle aree periferiche di Montemiletto, utilizzando anche i visori notturni, che consentono di vedere anche in condizioni ...

Continua l’escalation di furti a Qualiano . Vittima questa volta un bar pasticceria in Via Santa Maria a Cubito A Qualiano , l’escalation dei furti Continua ... (puntomagazine)

Eboli: raid al tabacchi. È ancora allarme sicurezza: Non si arresta l’ondata di furti e atti vandalici messi a segno sul territorio della città di Eboli e continua l’Escalation dei colpi perpetrati in centro e in periferia. L’ultimo episodio Questa ...infocilento

Viterbo: a San Martino al Cimino denunciati altri due furti: Un’Escalation di furti starebbe interessando la zona di San Martino al Cimino. E’ la Pro loco a denunciare la faccenda. L’associazione parla di altri due furti avvenuti nella giornata di domenica in ...civonline

I ladri tornano in azione, la rabbia dei cittadini: «Adesso basta»: Ancora una nottata da incubo a Cervaro. Sabato sera in via Masciola, in località Sprumaro, si sono consumati due furti a distanza di pochi minuti. I malviventi hanno dapprima preso ...ilmessaggero