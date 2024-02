Vita avventurosa di Julius Evola | la nuova monumentale biografia di Andrea Scarabelli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb – La figura del “barone” Giulio Cesare, da sempre avvolta nel mito, ha nel tempo diviso e polarizzato il dibattito intellettuale. Unache sembrava destinata per sempre al mistero quella di, nonostante la quantità non trascurabile di scritti e saggi sul pensiero del filosofo romano che ancora adesso vedono la luce. In questo senso l’operadipone una pietra miliare sugli studi relativi al pensatore tradizionalista.di, la prima, corposa,di più di 700 pagine edita da Bietti, colma così ogni tipo di lacuna donando, inoltre, una solida base per qualunque studio ...

The New Look: trama, personaggi e curiosità della nuova serie su Apple Tv: The New Look Apple Tv+. Cast, trama e curiosità della serie sul fashion designer Christian Dior e altri mostri sacri della moda francese ...maridacaterini

Chi è Estefania Bernal di Pechio Express età, lavoro, fidanzato, figli e Instagram: Di seguito andiamo alla scoperta della modella e influencer argentina: da Buenos Aires a Milano, dalle passerelle alla tv di casa nostra, fino alla Vita privata: conosciamola meglio. Chi è Estefania ...today

Gioconda Belli ospite a Dedica a Pordenone: il potere delle parole: Nell’ultimo romanzo “Le febbri della memoria” lo spunto narrativo scaturisce dalla Vita avventurosa dell’antenato francese fuggito in Nicaragua perché accusato di uxoricidio.messaggeroveneto.gelocal