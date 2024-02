WhatsApp sta per adeguarsi alle nuove normative UE

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nei prossimi mesiha in programma di implementare alcune modifiche ai Termini di servizio ePolitiche sulla privacy in Europa L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Nei prossimi mesi WhatsApp ha in programma di implementare alcune modifiche ai Termini di servizio e alle Politiche sulla privacy in Europa L'articolo ... (tuttoandroid)

WhatsApp, arriva il supporto Lottie per gli adesivi: cos’è e come funziona: Dalle emoji agli adesivi animati su WhatsApp – player.it Secondo le ultime notizie Meta sta lavorando per introdurre su WhatsApp adesivi realizzati con il framework Lottie, una piattaforma che ...player

Condannato per due omicidi, ergastolano trova lavoro: di giorno esce e va in azienda: Franco Virgato, 53 anni di Appiano Gentile, detenuto a Bollate, è impiegato in una società di autotrasporti di Paderno Dugnano. Il beneficio del lavoro esterno concesso dal magistrato di sorveglianza ...ilgiorno

Sempre connessi: appunti, broadcast e spunte grigie. Ecco tutti i segreti di WhatsApp | La guida: WhatsApp ha compiuto 15 anni qualche giorno fa. Oggi è lo strumento di comunicazione più popolare al mondo con oltre 2 miliardi di utenti. L’applicazione di ...ilsecoloxix