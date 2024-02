VIDEO Rugby | il palo di Garbisi contro la Francia | sfuma la vittoria per l’Italia allo scadere

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha avuto una ghiotta occasione per battere lanel match valido per il Sei Nazioni di. Sul punteggio di 13-13, infatti, la nostra Nazionale ha avuto a disposizione il calcio di punizione per vincere l’ina Lille. In pieno recupero il compito è spettato a Paolo, che aveva la possibilità di piazzare l’ovale tra i pali da una posizione non complicata e marcare i tre punti che avrebbero assicurato il successo agli azzurri. Un episodio decisamente inusuale si è però materializzato in quel frangente: l’ovale è caduto dal sostegno.lo ha dovuto riposizionare rapidamente perché il tempo a disposizione stava per(mancavano 6-7 secondi). Il giocatore ha calciato l’ovale, ma ha colpito ile così ...

