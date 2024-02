Traffico Roma del 25-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione queste ore non sono segnalati disagi alla circolazione lungo la rete verde della città metropolitana diil pocopresente no sta provocando impedimenti alla circolazione e per consentire i lavori di potatura e sugli alberi fino alle 20 di questa sera rimane chiusa alvia Cilicia il divieto di transito interessa entrambe le carreggiate da via Marco Polo a Piazza Galli altri lavori di potatura li troviamo a Corso Trieste con chiusura temporanea della strada da via Chiana via Nomentana direzione Policlinico Umberto Primo e da via Nomentana via direzione piazzale Istria fine del lavoro previsti per le ore 17:30 ed infine passiamo sulle tratto autostradale della 24-l’aquila-teramo per segnalarebloccato per ...