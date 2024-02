Nyt | ' basi e addestramento | così la Cia aiuta l' Ucraina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una rete didi spionaggio sostenute dalla Cia, incluse 12 vicino al confine con al Russia, sono state costruite nel corso degli ultimi otto anni inche - riporta il New York Times - rientrano nella stretta collaborazione fra l'agenzia americana e Kiev. Una partnership cruciale nella battaglia contro la Russia, che risale a più di dieci anni fa, e che include anche l'da parte della Cia di un commando di élite ucraino - l'Unità 2245 - per catturare droni russi e apparecchiature di comunicazione per consentire all'agenzia di intelligence americana di studiare e codificare i sistemi criptati di Mosca. La guerra inentra nel suo terzo anno e la collaborazione fra la Cia e Kiev uno dei cardini che consentono all'di difendersi. La partnership - ...