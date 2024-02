Nove persone travolte da una valanga a Sancy in Francia | nel Massiccio Centrale | almeno quattro le vittime

Alcune ong e organizzazioni professionali hanno chiesto il 14 febbraio la chiusura di una miniera d’oro in Turchia dopo che Nove minatori sono stati travolti ... (internazionale)

Sancy (Francia) Nove persone travolte da una valanga: 4 morti: Almeno quattro persone sarebbero morte in una valanga che ne ha travolte almeno Nove nel Massiccio centrale francese, presso la località di Sancy, al Puy-de-Dôme. Lo rende noto Le Figaro citando fonti ...ilsecoloxix

Valanga in Francia, 4 morti: «Travolte almeno 9 persone»: Tragedia in Francia. Almeno quattro persone sarebbero morte in una valanga che ne ha travolte almeno Nove nel Massiccio centrale francese, presso la località di Sancy, al Puy-de-Dôme. Lo rende noto Le ...leggo

Stasera in TV: film e programmi di oggi domenica 25 Febbraio: Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily