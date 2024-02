LE PAGELLE Gucher il migliore Chiorra se la cava Male in attacco

Gucher tiene a galla la difesa » Gazzetta Lucchese

(Di domenica 25 febbraio 2024): 6,5. Nulla può fare in occasione del gol del Pescara. Per il resto riesce a sbrogliare le varie occasioni pericolose. Vola a deviare la conclusione di Merola, negandogli la doppietta. SABBIONE: 6. Copre bene gli avversari. Rimedia, però, l’ammonizione che costringe Gorgone a lasciarlo negli spogliatoi nel secondo tempo.: 7. Regge bene l’urto con gli abruzzesi che cercano sempre di piazzare buone giocate. BENASSAI: 6. In occasione del gol di Merola non salta. Prova a cercare il pareggio di testa, ma non è fortunato. FAZZI: 6. Cerca di farsi vedere in avanti, ma è costretto a ripiegare in difesa per dare una mano. TUMBARELLO: 6. Cerca di fare quello che può, ma non sempre ci riesce. CANGIANIELLO: 6. Gioca la sua solita partita Gorgone lo sostituisce in vista anche della gara di mercoledì in coppa. DE MARIA: 5,5. Prova a spingere ...

