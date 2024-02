FOTO/ Sold out per Battisti e Dalla al San Marco: in prima fila anche mister Auteri

FOTO/ Sold out per Battisti e Dalla al San Marco: in prima fila anche mister Auteri (Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl percorso intrapreso è quello giusto? Sì, ora ne abbiamo la certezza! Sì, perché il pubblico (l’unico deputato a farlo) ha decretato il successo anche del quarto appuntamento con la musica d’autore firmato “Il Sannita”. Dopo i precedenti spettacoli al Teatro Comunale – entrambi premiati dal Sold out dei posti disponibili – prima con il suggestivo viaggio nella melodia classica della canzone napoletana e poi con il tributo a Renato Carosone, avevamo alzato l’asticella trasferendoci in una struttura più ‘capace’, quella del teatro San Marco, dove il 6 maggio dello scorso anno anche “Napul’è”, tributo a Pino Daniele, decretò il successo dell’iniziativa. Stavolta – venerdì scorso – l’appuntamento con “Emozioni”, il tributo a due geni della musica italiana quali Lucio ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl percorso intrapreso è quello giusto? Sì, ora ne abbiamo la certezza! Sì, perché il pubblico (l’unico deputato a farlo) ha decretato il successodel quarto appuntamento con la musica d’autore firmato “Il Sannita”. Dopo i precedenti spettacoli al Teatro Comunale – entrambi premiati dalout dei posti disponibili –con il suggestivo viaggio nella melodia classica della canzone napoletana e poi con il tributo a Renato Carosone, avevamo alzato l’asticella trasferendoci in una struttura più ‘capace’, quella del teatro San, dove il 6 maggio dello scorso anno“Napul’è”, tributo a Pino Daniele, decretò il successo dell’iniziativa. Stavolta – venerdì scorso – l’appuntamento con “Emozioni”, il tributo a due geni della musica italiana quali Lucio ...

Notizie Correlate

Video di Tendenza