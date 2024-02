FOTO – Lecce-Inter | svelata la maglia di Lautaro Martinez e compagni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024)è la sfida che andrà in scena allo stadio Via del Mare alle ore 18. Inzaghi, che presenta molte rotazioni nell’undici titolare, punta alla vittoria per rispondere alla Juventus e non frenare la sua marcia scudetto. Intanto il club nerazzurro svela ladi giornataè la partita valevole per la ventiseiesima giornata che andrà in scena alle ore 18 allo stadio Via del Mare. La squadra nerazzurra, prima in classifica, nel 2024 ha solo vinto e anche in Salento spera di ripetersi, anche per rispondere alla vittoria dell’ultimo minuto della Juventus. Intanto l’svela lache indosserannoe compagni: è la seconda, quella bianca. Le maglie sono pronte ...