Arrivo in parata a Torre di Fucecchio Vince Guzzo su Zurlo

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 - Dopo il secondo posto di Matteo Baseggio nella Firenze-Empoli del giorno prima, la forte compagine della Trevigiani Energiapura Marchiol ho dominato la scena sul il circuito collinare adi, dove finalmente la corsa si è disputata in un bel pomeriggio di sole, tenuto conto della tradizione negativa. E qui nel 2023 sotto la pioggia si era imposto in volata Immanuel Aniello, questa volta è stato invece un vero e proprio trionfo conine il successo di Federiconei confronti di. Unper mano sul traguardo di Piazza San Gregorio gremito di sportivi in questa 62^ edizione del Gran Premio La-Memorial Simonetto Campigli organizzata dalla famiglia Testai (Rino ...