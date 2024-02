Arezzo, Polvani e Risaliti blindano la difesa: "La squadra ha ritrovato il suo equilibrio"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Andrea Lorentini Quello di Ferrara è un punto da accogliere in maniera positiva per l’ perché tiene a distanza di sicurezza una diretta concorrente per la salvezza e muove comunque la classifica in attesa di un’altra sfida delicata in programma sabato quando al comunale arriverà l’Ancona. Resta semmai il rimpianto per l’espulsione di Masetti che ha, di fatto, condizionato l’intero secondo tempo scombinando i piani di Indiani per la parte finale della gara. Un rimpianto che si acuisce pensando che gli amaranto si sono complicati la vita da soli complice il grave errore in disimpegno di Foglia che ha poi costretto il compagno al secondo fallo da giallo per fermare Antenucci. L’inferiorità numerica ha, però, al tempo stesso esaltato la tenuta difensiva del cavallino che nell’ultima mezz’ora non ha concesso molto alla Spal, se non qualche pallone vagante in area. Anzi, nel finale ha ...