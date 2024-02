Alberth Elis del Bordeaux è in coma farmacologico | ha subito un colpo alla testa in campo

Alberth Elis del Bordeaux in coma farmacologico

L'honduregno ha subito un duro colpo alla testa nella gara vinta col Guingamp. All'arrivo in ospedale era cosciente: L'honduregno ha subito un duro colpo alla testa nella gara vinta col Guingamp. All'arrivo in ospedale era cosciente ...gazzetta