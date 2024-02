Vacanze italiane? Il Daily Express consiglia Bergamo: “Un gioiello”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 febbraio 2024)? Andate a Camogli, Ravello, Modena e…. Quattro città fuori dai circuiti internazionali che ilsuggerisce di visitare. Destinazioni per turisti che, “in cerca di una fuga tranquilla nel Bel paese, non dovrebbero aver paura di battere”. “Il blog di viaggi Solo Sophieuna serie di località che spesso passano sottotraccia. Come”, spiega Jack Mortimer sul quotidiano inglese, sottolineando la presenza di un aeroporto e la divisione della città in due parte distinte: “A circa mezz’ora da Milano,è la storia di due città. La più antica, Città Alta, circondata da colline. Ha molta storia da offrire: sia visitando i suoi musei e le sue cattedrali, sia passeggiando per le sue strade strette e ...