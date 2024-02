Spargeva bocconi avvelenati Denunciato dalla polizia locale

Bocconi avvelenati in 4 zone di Parma: «Ho visto uno che di notte spargeva carne trita al Montanara: 50 anni, piumino e cicciottello»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Denuncia per un uomo chenelle aree verdi di Sirmione da parte dellache ha reagito tempestivamente alla segnalazione di un cittadino. Gli agenti si sono precipitati sul posto dove era stato notato un uomo che si comportava in modo sospetto. Hanno anche rinvenuto una salsiccia contenente chicchi di grano rossi, che ora saranno analizzati. Ad essere provvidenziale è stato il cane del cittadino che per primo ha annusato le “esche“ dando così l’allarme al proprietario. Purtroppo ha assaggiato il cibo avvelenata e così è stato portato dal veterinario per le cure necessarie, mentre le esche avvelenate sono state inviate per le analisi al Distretto veterinario di Lonato del Garda. Le indagini, supportate anche dalle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ...