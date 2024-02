Seicento profughi scelgono di restare De Luca | Qui costruiscono il futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Due anni dopo il grande esodo, lontano dalle bombe, sonoucraini che hanno scelto diqui. Si sono rimboccati le maniche, affrontando il trauma di chi lascia casa e affetti per non morire. Oggi hanno un lavoro e vivono in case che gestiscono autonomamente: restano, per costruire un. Dal 1 marzo 2022 sono stati 171 gli ucraini, in gran parte donne e bambini, accolti nei Cas della prefettura che ha messo in moto la macchina dell’accoglienza e garantito loro un posto sicuro da dove ricominciare. Di questi, 10 sono stati nel tempo inseriti nella rete Sai a livello nazionale, mentre 149 hanno preferito trovare casa e seguire un percorso indipendente. Attualmente nei Cas restano dodici persone. Il prefetto Maddalena Deha guidato la fase più complessa ...