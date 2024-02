“La via semplice”, il nuovo libro di Simone Migliorati

(Di sabato 24 febbraio 2024) Fresco di pubblicazione, è uscito “La via. Ritornare alla Saggezza della Natura e degli Animali per ricominciare a Essere Umani”, ildi. Titolo del: La via. Ritornare alla Saggezza della Natura e degli Animali per ricominciare a Essere UmaniAutore:Prefazione del testo di Angelo VairaCasa editrice: Phanes Publishing Riconnessione La Viaè un piccolo tesoro che ci porta nella dimensione più autentica dell’ecospiritualità e dell’ecologia profonda. Un vero e proprio cammino di riconnessione che parte dal mondo che ci circonda e che spesso non siamo in grado di osservare con occhi attenti. Ricominciare ad Essere umani significa proprio questo ...

