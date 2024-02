Basket B nazionale / Jesi e Fabriano in trasferta alla ricerca di punti play off

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il quintettono a San Severo potrebbe già garantirsi un posto tra le prime quattro, quello di Niccolai a Padova per restare in scia della zona nobile dell’alta classifica VALLESINA, 24 febbraio 2024 – Due trasferte per le ‘nostre’ della serie Bconin viaggio verso San Severo edirezione nord in quel di Padova. QUIScanzi Dopo la vittoria contro Ravenna, la Ristopro Janusfarà visita domenica alle 18 al PalaBerta di Montegrotto TermeVirtus Padova. I ragazzi di coach Andrea Niccolaino un’altra prestazione convincente per alimentare il bottino in classifica, che attualmente li vede al sesto posto con 28. La formazione neroverde, vittoriosa ...

