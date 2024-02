Juventus-Torino 4-1 | Ronaldo e Dybala segnano e la Juve vince il comodo derby! | Serie A-TIM

Ne avete spesi 100 per CR7, cosa volete che siano 30 milioni per me? | Allegri, altro che de Ligt: arriva il top della difesa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laè comodamente in testa alla classifica dopo la vittoria per 4-1 contro il, con gol di Paulo, Juan Cuadrado,…Guarda questo video su Youtube L'articolo4-1e lailA-TIM proviene da JustCalcio.com.

AGI - Dopo aver vinto l'ultima volta in trasferta a inizio novembre in casa del Milan, stasera l'Udinese ha concesso il bis all'Allianz Stadium di Torino ... (agi)

AGI - Dopo aver vinto l'ultima volta in trasferta a inizio novembre in casa del Milan, stasera l'Udinese ha concesso il bis all'Allianz Stadium di Torino ... (agi)

TUTTOSPORT - La Juventus segue Martinez Quarta della Fiorentina per la difesa: La Juventus continua a guardarsi intorno per la difesa e fra i possibili nomi pronti per l'estate emerge anche quello di Lucas Martinez Quarta. Come riportato da Tuttosport il club bianconero potrebbe ... napolimagazine

INCERTEZZA RABIOT, LA JUVE DEVE SAPERE: Il centrocampista francese rimane uno dei giocatori più richiesti in assoluto con la Juventus che vuole in tutti i modi provare a trattenerlo a Torino, consapevole che non ci sono molti giocatori sul ... tuttojuve

Lazio, litigio Luis Alberto-Sarri: cosa è successo: La Lazio vince e convince contro il Torino per 2-0. Un trionfo importante ... L’ennesimo litigio tra il centrocampista e l’ex allenatore della Juventus. Sarri e Luis Alberto: il vizietto del litigio ... footballnews24