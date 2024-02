“Vittima per amore” di Pina Farina presentato domani alla Camera dei Deputati

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato oggi, 21 febbraio 2024, all' ergastolo , senza isolamento diurno, Davide Fontana per l' Omicidio ...

Vaticano, le presunte vittime di Padre Rubnik: «Ci costringeva a fare sesso a tre»: Due ex suore della Comunità Loyola, Gloria e Mirjam, presunte vittime del gesuita e artista Marko Rupnik, per squarciare il «velo di omertà» attorno alla figura del potente ex padre spirituale sloveno ...

Strage Altavilla, l'amica di Antonella: "Diceva che la coppia le metteva contro marito e figli": "Era preoccupata perché li avrebbe rivisti per la seconda volta", ha detto Piera, la migliore amica della vittima, ai microfoni del programma di Ra1 'La Vita in Diretta'. "Antonella mi aveva chiesto ...

Omicidio Maltesi, ergastolo per Davide Fontana in appello: Secondo l’accusa, il movente della furia omicida sarebbe da ricercare nelle volontà della vittima di tornare nel Veronese per stare più vicina al figlio, oltre alla gelosia per le relazioni sessuali e ...