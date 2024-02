Ternana-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Se per gli umbri la salvezza appare fattibile, per i lombardi sembra un miraggio.si giocherà sabato 24 febbraio 2024 presso lo stadio Liberati: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Vincendo a Reggio Emilia nell’ultimo turno, gli umbri si sono riportati in zona playout, a meno tre dalla salvezza matematica. La squadra di Breda nelle ultime cinque giornate ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio, e la prossima sfida contro i lombardi fanalino di coda diventa cruciale per le loro ambizioni Non sembra esserci via di uscita per i lombardi che occupano il fondo della classifica con 20 punti. Nemmeno l’avvento del neo tecnico Aglietti sembra aver scosso la squadra , reduce da sei sconfitte ...