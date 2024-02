“Sto male” Beatrice in lacrime al Grande Fratello | costretta a farlo in diretta | ne esce a pezzi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Altra puntata non facile perLuzzi l’ultima del. Nessuna tregua con Marco Maddaloni, con cui è gelo dopo la lite durante la gita fuoriporta. “Io sto ancora aspettando da Marco delle scuse o almeno un tentativo di chiarimento visto che sono stata attaccata ferocemente in un momento di festa. Secondo me – ha proseguito l’attrice – l’attacco di Marco è dovuto a una volontà di distruggermi psicologicamente, visto che in altro modo non ci sono riusciti, io sono rimasta profondamente colpita”. Ma queste scuse non sono arrivate mercoledì sera. “Io non mi scuso di niente. Non ho detto parolacce, ma quello che penso, per me il discorso di Vittorio che è stato deviato da Bea, ho sempre mantenuto il mio tono. Sicuramente mi dispiace, ma prima di tutto a Bea le avevo detto di prenderci un caffè e lei invece mi ha ...