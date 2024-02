Sanremo | “Vai” identica a Run degli One Republic? Alfa risponde alle accuse di plagio

Alfa è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo con la canzone Vai: secondo alcuni sarebbe un plagio del brano Run del gruppo americano One ... (donnapop)

Il maresciallo Tito (e altri): la caccia dei partiti alle onorificenze scomode: FdI: togliamola al comunista. Il Pd: e Mussolini Non sarà l’ accordo sul terzo mandato dei governatori né sarà l’ armistizio definitivo in vista delle Europee. Ma è comunque qualcosa, suvvia. Se il c ... roma.corriere

Alfa, dal successo di Sanremo a Milano: “Nella vita e sul palco rivendico la mia normalità. Duetto con Vecchioni anche al Forum”: Genova – Alfa ha il superpotere speciale di essere normale. È per quello che nelle sue canzoni, soprattutto i più giovani, possono rivedersi come fossero allo specchio, senza filtri o costrutti. ilsecoloxix

Emma svela tutto: "Cosa è successo tra me e Tedua a Sanremo": Cosa è successo tra Emma Marrone e Tedua al Festival di Sanremo 2024 C'è stata davvero una notte bollente ... "Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a ... corrieredellosport