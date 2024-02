Ridotti gli aumenti delle multe per cellulari alla guida

La riforma fiscale appena entrata in vigore non porterà benefici alla maggioranza dei contribuenti che hanno un reddito al di sopra dei 50 mila euro l?anno. Ma ... (ilmessaggero)

È una vena robusta in cui scorre anche la protesta dei produttori romagnoli l’agitazione del mondo agricolo italiano che sui trattori sta mettendo in atto ... (ilrestodelcarlino)

Confartigianato, 'in edilizia serve prevenzione non burocrazia': Per individuare le misure più utili a ridurre gli infortuni sul lavoro occorre avere piena conoscenza delle cause che determinano ogni evento, evitando l'errore di legiferare sotto l'impulso della pur ... ansa

Salute e sanità: per gli italiani sono le aree su cui è più urgente aumentare gli investimenti pubblici: oltre a ridurre la durata della protezione dei dati regolatori e l’esclusività di mercato per i farmaci orfani. La riduzione degli incentivi farmaceutici rischia di compromettere ulteriormente gli ... healthdesk

Ridotti gli aumenti delle multe per cellulari alla guida: ROMA, 22 FEB – Nel nuovo Codice della strada le multe per chi usa il cellulare alla guida andranno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Lo prevede uno degli emendamenti approvati in ... lasicilia