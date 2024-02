Pugilato | azzurri preparano ad Assisi il preolimpico | si gareggia dal 3 all’11 marzo a Busto Arsizio | in palio 49 pass

Boxe, Italia verso il preolimpico di Busto Arsizio: gli azzurri si preparano ad Assisi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A dieci giorni all’inizio del torneo delle qualificazioni olimpiche diper Parigi, la squadra italiana prosegue gli allenamenti. Presso il centro nazionale di, sono 33 gli atleti che stanno preparando al meglio l’appuntamento di scena dal 3all’E-Work Arena di. Inben 49olimpici in 13 categorie di peso che l’Italia proverà a conquistare grazie a 7-9 atleti che verranno ufficializzati la prossima settimana. Inutile sottolineare che la concorrenza sarà spietata, con la bellezza di 114 Teams e 632 atleti (399 uomini e 233 donne) provenienti da tutto il mondo ai nastri di partenza. “In questo raduno si è già visto il vero spirito olimpico. Tutti gli atleti presenti in questi giorni hanno condiviso i ...

Pugilato, il saluto delle istituzioni agli atleti delle tante Nazionali presenti al Centro Federale di Assisi (foto): Allenamenti intensi al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi in vista del prossimo Torneo Mondiale di qualificazione olimpica, che andrà in scena dal 3 all’11 marzo all’E-Work Arena di Busto Arsizio. assisisport

