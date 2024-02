Presunti abusi sessuali su aspirante attrice | regista arrestato

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo anni la ragazza è riuscita finalmente a denunciare l’uomo, che da tempo era accusato di violenza nei confronti di alcune sue allieve Vicenda gravissima riguardante ungiapponese. Di recente, infatti, è statocon l’accusa di aver aggredito sessualmente un’. Il caso di Hideo Sakaki, che ha 53 anni, è solo l’ultimo all’intero di un settore purtroppo sempre pieno di questi episodi. L’uomo è un direttore rappresentativo di un’agenzia di talenti: la polizia l’ha fermato nella giornata di martedì dopo la presunta aggressione verso una ragazza di vent’anni. È riuscito a incontrarla con la scusa di darle consigli di recitazione in un condominio nel quartiere Minato di Tokyo, la notte del 23 maggio 2016. A riportarlo sono gli agenti di sicurezza della città. Set di un film in Giappone – ...

