“INCONTRO CON L’UCRAINA IN EUROPA” NELL’AMBITO DEGLI INCONTRI CULTURALI – STORIA | MUSICA E TRADIZIONI  

Radio3 Mondo | S2024 | Agricoltori polacchi bloccano il confine con l'Ucraina | Boicottaggio giordano | Rai Radio 3

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Appuntamento domenica 25 febbraio 2024 alle ore 15 presso la Fondazione Alessandro Pavesi (Via dei Cristallini, 73). Domenica 25 febbraio 2024, a partire dalle 15, presso la sede della Fondazione Alessandro Pavesi, in via dei Cristallini 73, si terrà il primoorganizzati dall’APS Dateci le Ali, con