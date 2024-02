Il Milan è agli ottavi di Europa League! Sconfitta dolcissima sul campo infuocato del Rennes

Milan agli ottavi di Europa League 2024: contro chi gioca e tabellone, l'avversaria del prossimo turno

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilcontrolla il risultato dell’andata (3-0) e voladi finale diLeague. Si è conclusa la gara di ritorno contro ile la partita del Roazhon Park ha regalato tantissime emozioni. Atmosfera caldissima allo stadio con i tifosi di casa chiamati a spingere i francesi all’impresa. La squadra di Pioli ha fatto la differenza in contropiede e in particolar modo con Leao. I padroni di casa si schierano con Terrier, Kalimuendo e Gouiri, gli ospiti rispondono con Pulisic, Leao e Jovic. Ilci prova subito con Leao, poi il vantaggio delcon un grande tiro di Bourigeaud. Al 22? il pareggio di Jovic, poi un’occasione per Kalimuendo. Si va all’intervallo sull’1-1.