F1 test Bahrain 2024 | Vasseur | “Basta parlare di Hamilton | il focus è su questo Mondiale”

F1, test Bahrain 2024, la diretta del secondo giorno: Sainz 1° poi Perez. Leclerc: «Felice della nuova...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “La Ferrari ha bisogno di fare un grande step se vuole raggiungere la Red Bull, ma siamo cresciuti rispetto allo scorso anno e dobbiamo continuare su questa strada. Bisogna lavorare con la mentalità di dover migliorare costantemente, enfatizzando i punti di forza ed eliminando le debolezze. Non si può mollare un attimo”. Così Fredericha parlato al termine della seconda delle tre giornate diin. Il team principal della scuderia di Maranello è tornato anche sulla vicendae lo ha fatto in maniera perentoria: “Il nostroè sul. Quando ci avvicineremo al campionato del 2025, sarò felice di toccare nuovamente l’argomento. E’ una notizia positiva per il nostro futuro, ma per me l’attenzione è sull’anno di Charles e Carlos”, ha ...