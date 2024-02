Emma e il giaguaro nero | la recensione | la favola moderna ed animalista di Gilles de Maistre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladie il: il film didecontinua il percorso iniziato con Il lupo e il leone e Mia e il leone bianco, questa volta al centro della trama troviamo un'amicizia speciale tra uomo e animale nel cuore della Foresta Pluviale. Dal 22 febbraio al cinema. Il filone cinematografico delle amicizie tra uomini e animali selvatici ha una lunga storia nell'audiovisivo e, sebbene per un lungo periodo sia stata "relegata" all'intrattenimento televisivo per famiglie del sabato pomeriggio, da qualche anno a questa parte ha trovato nuova vita e linfa. Questo soprattutto per la mano registica dide, attento e sensibile a tematiche come l'ecologia ambientale, l'amicizia, o la famiglia, attraverso pellicole di ...