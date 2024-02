Delio Rossi | «Calzona? Solo Padre Pio sarebbe riuscito in due giorni a sistemare tutto»

Delio Rossi elogia Calzona: "Solo Padre Pio poteva sistemare più cose in così poco tempo"

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 febbraio 2024), ex allenatore di Lazio, Fiorentina e Palermo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli di: «ha avuto poco tempo per preparare la partita e quand’è così alla squadra puoi dire soltanto di giocare come sa, dando poi indicazioni dalla panchina.Pioin due. Una volta che ho scelto il sistema di gioco posso metterci un correttivo, cambiare qualcosina, ma l’identità e il sistema rimangono lì e su quello si lavora. Poi se mi accorgo che non è idoneo allora cambio. Se cambi tre allenatori comunque il colpevole è la società, vuol dire che c’è ...