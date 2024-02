Costacurta | «Pioli? La sensazione del fine ciclo al Milan è dei tifosi»

Costacurta: "I giocatori seguono Pioli: la sensazione di fine ciclo appartiene ai tifosi"

Alessandro "Billy" Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro di Stefano Pioli. PAROLE – «La sensazione di fine ciclo appartiene più ai tifosi. I giocatori dimostrano di seguirlo, ultimamente hanno vinto grazie allo spirito di gruppo, per la forza dell'unione. E il gruppo si crea grazie all'allenatore. Poi determinano i risultati e Pioli lo sa meglio di tutti».